Творческие тюменцы ищут локации для уличного искусства

Команда ежегодного международного проекта паблик-арта "Морфология улиц" ищет локации для нового уличного искусства в Тюмени. Все желающие могут предложить подходящие для муралов и инсталляций стены и места в общественном пространстве города.

Рекомендовать локацию для уличного искусства могут как ее владельцы, так и жители Тюмени. Для этого нужно прислать организаторам проекта адрес и фото места. После сбора локаций команда "Морфологии улиц" займется их согласованием, чтобы к августу 2024 года город украсили работы уличных художников России и других стран.

Предложить можно любую стену, пространство гаражного кооператива или другую локацию, соответствующую критериям: стена должна быть большой, ровной и чистой. Также локация должна находиться в пределах Тюмени и быть доступной для посещения, - сообщает КП-Тюмень.

— В 2023 году тема была "Сокращая дистанцию", и большинство работ художники создали вместе с жителями Тюмени в творческих мастерских. Созданные арты долго будут украшать город, — рассказала руководитель проекта паблик-арта Юлия Саначина.

Перед началом проекта пройдет открытый опен-колл для художников, которые хотят стать участниками "Морфологии улиц" в 2024 году.