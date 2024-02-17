Связь и интернет улучшат в Уватском районе

В 2024 году в отдаленных силах Уватского района Осинник и Уки появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет. - Эти населенные пункты вошли в число победителей голосования, который проводило Министерство цифрового развития РФ рамках программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Голосование проходило летом прошлого года. Территории, которые первыми обеспечат высокоскоростным интернетом, выбирали сами жители района. Это не единственное изменение в жизни селян. В селе Першино за счит областного бюджета продолжается строительство школы, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

В ней появятся комфортные и современные кабинеты для 60 учеников, спортивный зал, медицинский блок, актовый зал, столовая, административные помещения. Строители уже выполнили работы по устройству цокольного этажа. Сейчас прокладываются наружные инженерные сети. - После того, как здание будет возведено, новые сети подсоединят к уже действующим поселковым, которые обслуживают старую школу, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.