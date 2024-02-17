Сколько баллов можно получить за значки ГТО при поступлении в вузы Тюмени

Абитуриенты вузов при поступлении могут получить до 10 баллов за индивидуальные достижения к набранным результатам на ЕГЭ и внутренних экзаменах.

В списке индивидуальных достижений — наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

- Тюменский государственный университет - 3 балла за золотой знак ГТО;

- Тюменский индустриальный университет - 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО;

- Тюменский государственный медицинский университет - 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО;

- Государственный аграрный университет Северного Зауралья - 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО;

- Тюменский государственный институт культуры - 3 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО.

Наличие знака ГТО нужно обязательно подтвердить. Либо удостоверением к нему, сведениями на официальном сайте Минспорта РФ или официальном сайте ГТО. Также можно предоставить копию приказа, заверенную должностным лицом.

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно, - сообщает Вслух.ру.