Активистов из Исетского района наградили поездкой на выставку "Россия" в Москву

Участники и активисты "Движения первых", которые являются победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, спортивных соревнований, творческих и научных конкурсов, а также те, кто отлично проявили себя в разных сферах деятельности, с 15 до 17 февраля гостят в Москве на выставке ВДНХ.

В составе делегации от Исетского района 23 школьника и 2 сопровождающих педагога.

Активисты проведут в столице целый день, планируют посетить выставку "Россия" и "Павильон первых". В Москве они ни посетят множество экспозиций, в том числе павильон Первых и павильон 75, в котором представлены уникальные стенды всех 89 регионов России. Можно буквально пересечь страну, сделав всего несколько шагов от Петербурга до Камчатки. Ребята смогут погрузиться в многообразный мир нашей необъятной Родины, увидеть красоты всех регионов нашей страны, узнать, чем богат каждый регион и как он развивается в сфере науки, техники и искусственного интеллекта.