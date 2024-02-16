Тюменские депутаты за январь приняли от горожан около 160 обращений

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Около 160 обращений от жителей города приняли в работу депутаты Тюменской городской думы в январе, большинство из них касаются жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, благоустройства города.

Екатерина Вешкурцева по просьбе жителей дома №109 по улице Волгоградской ходатайствовала о расчистке хоккейного корта от снега - в кратчайший срок его привели в порядок.

Антон Терехин по просьбе жильцов дома № 12 по улице Елизарова привлек обслуживающую организацию к уборке с тротуара и у остановки "Детский сад №100" скопившегося снега и льда, образовавшегося в результате тушения пожара в одной из квартир дома.

Александр Григорьев инициировал рассмотрение вопроса о запрете парковки для грузовиков в районе многоквартирных домов № 57 – 61 по улице Монтажников, а также об организации съезда для разгрузки светофорного объекта на пересечении улицы Николая Ростовцева и Монтажников. С таким обращением к депутату пришли избиратели. Предложения рассмотрены на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, приняты положительные решения.

При содействии Георгия Муратова в Матмасах вблизи мечети имени Абу Бакра ас-Сиддика наладили уличное освещение. Внимание на проблему обратили прихожане мечети. "К решению вопроса сразу подключился руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин. Освещение улиц микрорайона наладили. От себя и жителей выражаю коллегам признательность", – прокомментировал депутат.

Александр Захаров решил проблему жителей домов № 17, 17а и 23 по улице Широтной. Они жаловались, что в ветреную погоду мусор из контейнеров разносит по территориям близлежащих домов и детской площадке. Теперь установлено ограждение — вопрос закрыт.

Народные избранники активно участвуют и в благотворительной деятельности. Виктор Корчагин передал подарки детям в региональный центр "Семья". Андрей Потапов закупил десять бензопил и необходимые средства для работы землякам-бойцам, находящимся на СВО. Николай Ремезков помог продуктами супругам – пенсионерам-инвалидам II и III групп, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и пообещал консультирование по финансовым вопросам: "Самостоятельно семья не может справиться с долговыми обязательствами перед кредитными учреждениями. В случае необходимости супругам будет оказано консультирование и сопровождение для прохождения процесса внесудебного банкротства".

А еще депутаты гордумы оперативно помогли сборной команде спортивных танцев на колясках собраться в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях в апреле. С просьбой о помощи на личный прием председателя Тюменской гордумы Светланы Ивановой пришел руководитель Федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области Виктор Погорелов. "Некоторым жителям удается помочь сразу, дать совет и консультацию, по другим вопросам проводится более длительная работа. Но тем ценнее результат и приятнее видеть, что ситуация разрешилась", – подчеркнула Светлана Иванова.