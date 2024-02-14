Тюменская область начинает празднование своего 80-летия с выставки "Россия"

Старт празднованию юбилея Тюменской области дадут на выставке "Россия", д ень культуры состоится в рамках отраслевых дней российской экономики на выставке-форуме "Россия" 15 февраля.

С 10:00 до 18:00 на стенде региона посетителей ожидают активности программы "Тюменская область. Нам 80": встреча с тюменской детской писательницей Натальей Корсак, гадание на ромашке — посетители получат пожелание от Тюменской области и QR-код, указывающий на локацию для его исполнения; роспись пряника в стилистике традиционной тюменской домовой росписи; квест-игра в честь 190-летия Дмитрия Менделеева.

Также гости стенда смогут на огромной открытке-карте области оставить пожелания региону, исполнить семейные песни вместе с вокалистами эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба".