Тюменские дети подали на конкурс около 250 книг

В Тюмени подвели итоги регионального конкурса рукописной книги "Солнечные страницы детства", который в пятый раз проводит Менделеевка при поддержке департамента культуры региона. В этом году от юных писателей, коллективов и семей из Тюменской области поступило рекордное количество творческих работ – 248 изданий от 523 участников.

"Поразило обилие и разнообразие детских, семейных и коллективных работ. Это и корзинки с ягодками, и копия деревенской избы, и всевозможные потайные коробочки, и наборы мягких игрушек, оформленных в виде книги. Есть просто уникальный, но, к сожалению, не соответствующий параметрам конкурса образец: книга-пряник, источающая аромат вкуснейшей выпечки", – рассказала председатель жюри конкурса Антонина Маркова.

Победителей и призеров "Солнечных страниц детства" организаторы пригласили на торжественную церемонию награждения, где и будут объявлены их имена. Она состоится в пятницу, 16 февраля, в 12:00 часов в Детской библиотеке имени Лагунова по адресу ул. Тульская, 4/3. Все остальные участники получат благодарственные письма по электронной почте.

Оценивали детское творчество в пяти возрастных группах компетентные члены жюри: Антонина Маркова, член Союза писателей России, Оксана Гостева, заместитель редактора областной детской газеты "Тюменские непоседы", Софья Тарасевич, специалист по тактильным книгам, Тимофей Сайфуллин, издатель, и Александр Васильев, член Союза художников России.

По итогам конкурса будет организована передвижная выставка изданий в Тюмени и Ялуторовске. Кроме того, лучшие работы примут участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера" в Мурманске.