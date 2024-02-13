18 творческих коллективов Тюменской области получили почетные звания

В департаменте культуры Тюменской области состоялось заседание комиссии по присвоению и подтверждению званий "Заслуженный коллектив народного творчества", "Образцовый коллектив любительского художественного творчества","Народный коллектив любительского художественного творчества". На рассмотрение комиссии поступило 37 заявок. Решение о присвоении или подтверждении вынесено для 18 коллективов.

Среди них хореографические, вокальные, инструментальные, театральные ансамбли и студии для жителей разных возрастов. Это коллективы из разных муниципальных районов, известные по всей области и за ее пределами, победители российских и международных конкурсов.

Звание народного присвоено хору "Русская песня" из Тюмени, в прошлом году отметившему 25-летний юбилей. Среди образцовых коллективов – ансамбль скрипачей "Серебряные струны" Ялуторовской ДШИ (лауреат конкурса "Дебют 2023") и студия "Наш театр" из Казанского района (победители Всероссийского фестиваля "Малая сцена"). Звание "Заслуженный коллектив" присвоено вокальной группе "Услада" из Заводоуковска (в 2023 году коллектив победил в Международном фестивале искусств "Российский берег") и хореографическому ансамблю "Метелица" из Ишима (лауреат национальной хореографической премии "Щелкунчик").

"Работа по присвоению и подтверждению званий любительским творческим коллективам ведется в Тюменской области с 2016 года. Это помогает создавать благоприятные условия для развития самодеятельного народного творчества, поддерживать и стимулировать деятельность лучших любительских коллективов. Сегодня звания "образцовый", "народный", "заслуженный" имеют 86 коллективов области", - отмечает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Звание "Заслуженный коллектив народного творчества" присвоено (подтверждено):

Вокальной группе "Услада" ("Заводоуковский культурно-досуговый центр").

Хореографическому ансамблю "Метелица" ("Ишимский городской культурный центр").

Звание "Образцовый коллектив любительского художественного творчества" присвоено (подтверждено):

Танцевальному ансамблю "Гаврош" (МАУК г. Ялуторовска "Арт-Вояж").

Танцевальному коллективу "Фантазия" ("Голышмановский Центр культуры и досуга").

Студии эстрадного вокала "Нота" (Дворец творчества и спорта "Пионер").

Студии танца Star Dance.

Ансамблю танца "Калейдоскоп" ("Ишимский городской культурный центр")

Ансамблю эстрадного танца "Мы молодые" ("Центр культуры и досуга Омутинского района").

Детскому инструментальному ансамблю "Апипа" ("Центр татарской культуры", г. Тюмень);

Ансамблю скрипачей "Серебряные струны" (ДШИ имени С.И. Мамонтова, г. Ялуторовск).

Вокально-инструментальной студии "Робинзон" ("Ишимский городской культурный центр").

Детскому театральному коллективу "Мы" (МАУК г. Ялуторовска "Арт-Вояж").

Юношеской театральной студии "Наш театр" (Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг").

Школе юного актера "Арлекино" ("Ишимский городской культурный центр").

Звание "Народный коллектив любительского художественного творчества" присвоено (подтверждено):

Ишимскому театру "Зеркало" (Цирковая студия "Мечта" г. Ишима).

Хору "Русская песня" (Центр культуры и творчества "Тюмень").

Вокальному коллективу "Тоболяночка" ("Упоровский центр культуры и досуга").

Ансамблю русской песни "Отрада" ("Центр культуры и досуга "Родник" Тюменского района).