Школа мирной жизни объединила более 80 семей из Тюменской области и ЛНР

Фото - БФРГТ.

Семьдесят семей участников СВО из Тюменской области объединил проект "Школа мирной жизни", реализуемый Благотворительным фондом развития города Тюмени в партнёрстве с Тюменским региональным штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО). В феврале к ним присоединятся семьи из Луганской народной республики, сообщили в БФРГТ.

Проект при грантовой поддержке губернатора Тюменской области стартовал в декабре 2023 года. Его цель – психологическая, юридическая и организационная поддержка тех, кто ожидает возвращения близких из зоны боевых действий.

"Проект оказался очень востребованным потому, что мы не ставили себе задачу делиться какими-либо установками. Мы хотели максимально понять запросы этих семей и их готовность к объединению", – отмечает исполнительный директор БФРТГ Вера Барова.

На первом этапе проведены четыре установочные встречи: в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Голышманово. Слушатели "Школы мирной жизни" из этих населённых пунктов и близлежащих районов знакомились, обсуждали волнующие вопросы и чем могут быть полезны друг другу.

Следующим этапом работы станут четыре онлайн-семинара. На первом, который состоится уже в феврале, участникам проекта предложат поделиться хорошими новостями и опытом работы. Затем юрист "Школы мирной жизни" Наталья Соломатина расскажет о нормах и порядке получения поддержки семьями участников СВО, а также о юридических аспектах создания НКО. Две онлайн-встречи проведут психологи Екатерина Сундырина и Лариса Ионина, имеющие опыт помощи участникам боевых действий: "Пришëл солдат с фронта" и "Сложные вопросы".

На онлайн-встречах к слушателям из Тюменской области присоединятся участники проекта "Школа мирной жизни" из города Краснодон (ЛНР), рассказала директор АНО "Процветание Дoнбасса" Анна Царенко: представители 14 семей, чьи родные участвуют в Специальной военной операции.

Итогом работы Школы мирной жизни должно стать тиражирование отработанных технологий, сборник ответов на вопросы, наиболее часто задаваемые семьями участников СВО, и методологическое пособие по психологической поддержке.