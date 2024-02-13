Тюменцев 55+ приглашают на бесплатные лекции о профилактике заболеваний

Университет третьего возраста Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации приглашает тюменцев пройти обновленный курс медицинского факультета по сохранению и профилактике здоровья. Лекции будут проходить один раз в неделю по адресу: Тюмень, улица Карла Маркса, 123 в конференц-зале.

Получить полезные знания в рамках нацпроекта "Демография" смогут жители региона старшего поколения. К основной программе, куда традиционно включены занятия по профилактике возрастных заболеваний и оказанию первой медпомощи, добавятся новые - будет больше информации о раке, о причинах его возникновения, симптомах и факторах риска и самодиагностике. Также в курсе есть информация о профилактике катаракты, и упражнениях для предотвращения боли в суставах. Занятия проходят совместно с Тюменским государственным медуниверситетом с 9 февраля по 20 марта.

Присоединиться к обучению могут все жители региона пенсионного возраста. Для этого необходимо записаться по телефону: (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).Напомним, "Университет третьего возраста" − масштабный образовательный).

Проект в сфере активного долголетия, который помогает представителям старшего поколения сохранить социальную включенность и находить новые возможности для самореализации.