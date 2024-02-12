В Тюмени после капремонта официально открыли детскую библиотеку имени Лагунова

Обновленную детскую библиотеку имен Константина Лагунова на улице Тульской в Тюмени открыл губернатор Тюменской области Александр Моор.

Капитальный ремонт проведен за счет областного бюджета. Сегодня библиотека оснащена современным оборудованием. В церемонии участвовала профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского госуниверситета Ольга Лагунова — дочь выдающегося тюменского писателя, чье имя носит библиотека.

В фонде библиотеки, по данным на начало 2024 года, 153 444 экземпляра книг, что на 2 340 экземпляров больше, чем было в 2022 году. Зарегистрированы более 1 300 читателей. Мероприятия библиотеки в 2023 году посетили свыше 129 000 человек.

Александр Моор оставил первую запись в электронной книге почетных посетителей библиотеки.