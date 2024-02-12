Тюменские киберволонтеры выявили более 300 интернет-ресурсов с сомнительным контентом

Фото - пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации подвели итоги областной акции по поиску экстремистского контента в интернете. В мероприятиях приняли участие специалисты и киберволонтеры из разных муниципалитетов региона, они обнаружили более 300 интернет-ресурсов, предположительно содержащих экстремистский контент.

К акции были привлечены сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Тюменской области, которые провели видеоконференцию, рассказав киберволонтерам о способах выявления информации экстремистского содержания в сети. Это позволило участникам акции эффективно работать и выявить значительное количество подозрительных интернет-ресурсов.

Областной центр профилактики и реабилитации продолжит подобные акции и мероприятия, направленные на борьбу с экстремизмом и защиту граждан от вредоносного контента в интернете. Специалисты призывают всех граждан быть бдительными, сообщать о любых подозрительных или незаконных материалах в интернете.

Заведующая организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина:

Мы считаем, что совместными усилиями можем создать безопасное и гармоничное информационное пространство для всех граждан. Главная цель – обеспечить безопасность и благополучие всех членов общества". Она поблагодарила всех участников акции за их ценный вклад в борьбу с распространением экстремистского контента и призвала их к дальнейшему сотрудничеству в этом важном деле.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области госучреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику наркомании и алкоголизма, но и прочих асоциальных явлений в обществе.