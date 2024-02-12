Лётчики из Тобольского района продолжают дело отца

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В деревне Татарские Медянки семью авиаторов Кутумовых знает каждый. Это целая династия лётчиков. Хусаин Ахатович Кутумов продолжил дело своего отца.

Тридцать лет отдал небу Хусаин Кутумов. С детства он мечтал о небе, с замиранием сердца каждый раз слушал рокот воздушных судов. Вернувшись из армии в 1966 году, поступил на службу в тот же медянский аэропорт, где служил его отец. Хусаин Ахатович давно на заслуженном отдыхе, а небо не забыто. Сейчас династию продолжают оба его сына, Заур и Ахат, и внук Дауд. Старший - Заур Хусаинович - в 2018 году будучи командиром эскадрильи обслуживал высокоширотную экспедицию и почти месяц провёл на Северном полюсе.

Заур и Ахат Кутумовы - командиры воздушных судов.