Тюменский Медгород возглавила Валерия Павлова

Валерия Павлова назначена директором-главрачом Медицинского города, она является главным внештатным онкологом департамента здравоохранения Тюменской области, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры онкологии радиологии и радиотерапии Тюменского государственного медуниверситета, сообщает депздрав ТО.

Валерия Павлова – выпускница Тюменской государственной медицинской академии. Свою трудовую деятельность начала врачом-онкологом Онкологического отделения №1 Тюменского областного онкологического диспансера. После возглавила "Маммологический центр", а затем стала заместителем главного врача по направлению качества медицинской помощи в Многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город".