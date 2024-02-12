Марш "День влюблённых в Россию" 14 февраля пройдет в Тюмени

Праздничный марш "День влюблённых в Россию" пройдет 14 февраля на Пешеходном бульваре Дзержинского, его организуют активисты "Молодой Гвардии".

Акция начнется в 18:00, активисты и все желающие смогут пройти с плакатами и лозунгами в качестве выражения глубоких чувств к Родине и будут раздавать всем прохожим открытки в виде сердец с признаниями в любви.

Регистрация на мероприятие проводится через группу ВКонтакте Молодой Гвардии Тюменской области. Присоединиться к акции может любой желающий. Всем, кто хочет прийти со своим плакатом, необходимо будет его заранее зарегистрировать по ссылке регистрации для участия или по телефону: 79-87-43. Акция призвана укрепить теплые взаимоотношения между всеми, кто проживает в России.