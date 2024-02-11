Тоболячка создала подвижную Жар-птицу из сказки Петра Ершова "Конёк-горбунок"

Самозанятая тоболячка Ульяна Залешина работала над фигурой несколько недель. Она стало дополнением к имеющейся коллекции 3D-персонажей всем известной сказки.

"Фигуру Жар-птицы разрабатывали в течение нескольких недель совместно 3D-дизайнером. Она получилась не с первого раза. Первая тестовая фигурка не могла стоять на лапках и было несколько хрупких элементов. После анализа первого экземпляра, 3D-модель была усовершенствована и адаптирована под 3D-печать. И уже второй образец был более прочный", - уточнила Ульяна.

Для создания готового изделия девушка применила трехцветный шелковый пластик PLA - пластиковый пруток, состоящий из серебряного, золотого и медного цветов одновременно. Таким образом, у Жар-птицы получились эффектные переливы. Теперь в коллекции тоболячки есть три персонажа ершовской сказки в 3D: Конек-горбунок, Чудо-юдо Рыба-кит и красавица Жар-птица, - сообщает Тюменская линия.