Тюменские аграрии готовят технику к полевым работам

На 1 февраля 2024 года готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88 %.

Как рассказали в департаменте АПК Тюменской области, в течение 2023 года сельхозтоваропроизводители региона осуществляли техническое и технологическое оснащение и перевооружение. Так, с начала года ими приобретено 734 единицы новой техники на сумму свыше 4 млрд. 310 млн. рублей. Среди новой техники — 162 трактора, 48 зерноуборочных комбайнов, 4 самоходных кормоуборочных комбайна, 39 посевных комплексов, 175 единиц почвообрабатывающей техники, в том числе 26 плугов и др. Вся новая техника будет участвовать в сезонных сельскохозяйственных работах в текущем году, - сообщает АиФ-Тюмень.