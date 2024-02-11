О пользе воды зимой рассказали специалисты

Чистая питьевая вода необходима нашему организму для полноценного функционирования, а при ее дефиците нарушается работа сразу нескольких систем. Страдают почки, сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт.

Зимой, когда в квартирах и домах работает система отопления, сухой воздух провоцирует обезвоживание. Наш организм теряет воду даже из-за дыхания, особенно на морозе, когда образуется пар. А сочетание теплой и тяжелой одежды нередко приводит к обильному потоотделению.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют потреблять от восьми до 10 стаканов жидкости в день, включая воду, чай и супы. Конечно, наш организм также получает воду из сочных фруктов, овощей. Однако это лишь рекомендации и оптимальную для вас норму лучше определять самостоятельно, - сообщает Тюменская область сегодня.