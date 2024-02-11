Стало известно, какие специалисты востребованы на рынке труда Тюменской области

В нашем регионе для соискателей открыто более 21,5 тысячи вакансий. Нужны рабочие руки, специалисты в разных сферах, а также руководители.

Директору строительства готовы платить 178,5 тыс. руб. в месяц, коммерческому директору — 70 тыс. руб., руководителю проекта — также 70 тыс. руб., директору по персоналу — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Открыто по одной вакансии.

Нужны пять начальников службы в промышленности (104 тыс. 260 руб.), три руководителя группы в промышленности (60 тыс. 633 руб.).

Две вакансии есть для директоров департамента с зарплатой от 67 тыс. 996 руб. до 86 тыс. 268 руб., одна — для председателя комитета с зарплатой 46 тыс. 345 руб.

16 вакансий открыто для заведующих филиалов, месячный заработок для них колеблется от 57 тыс. 965 руб. до 69 тыс. 867 руб. Еще три вакансии — для заведующих производством на предприятиях социально-бытового обслуживания населения (42 тыс. 500 рублей).

Кроме того, есть 15 предложений - для заведующих предприятий розничной торговли, им будут платить от 39 тыс. до 56 тыс. 289 руб. Три - для шеф-поваров (заведующих производством), зарплата 41 тыс. 900 руб. - 48 тыс. 241 руб. Десять — для заведующих складами (45 тыс. - 47 тыс. 229 руб.), - сообщает Вслух.ру.