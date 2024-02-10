О зонировании комнат рассказала декоратор

- Для зонирования кухни-гостиной рекомендуется использовать высокие верхние кухонные шкафы и монохромные отделки, - советует декоратор Дина Матвеева. - Не надо строить перегородки, задействуйте стеллажи и трансформируемую мебель. Это практичное решение. От массивных шкафов лучше отказаться, чтобы не загромождать пространство.

Визуально разделить комнату можно с помощью материалов разной фактуры на стенах и потолках или "поиграть" цветами. Особенно часто такой прием применяется при зонировании детских комнат. Кухни обычно отделяют раздвижными перегородками, реже располагают в нишах.

Перегородки желательно использовать легкие, которые не перегружают и без того маленькую комнату. Это могут быть полки, рейки, стекло, но только не капитальная стена. В современных интерьерах все чаще применяют стеклоблоки. Обязательно используйте разные источники света.

Специалист отметила, что ковры, зеркала, живые растения в горшках, картины помогают выделить пространство и работают как декоративные акценты, - сообщает Мегатюмень.