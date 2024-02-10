Зарплаты тюменских воспитателей и учителей выше среднего по стране

По данным Росстата за три квартала 2023 года, учителя муниципальных школ в Тюменской области без учета за классное руководство (за это платят 5000 рублей в месяц) в среднем зарабатывали 57 тыс. 345 руб. В России — 53 тыс. 637 рублей. В УрФО традиционно самые высокие зарплаты в ЯНАО и ХМАО-Югре, для преподавателей они составили 126 тыс. 168 руб. и 87 тыс. 611 руб. соответственно.

В Свердловской области учителям в среднем платили 50 тыс. 320 руб., в Челябинской — 44 тыс. 048 руб., в Курганской — 36 тыс. 916 руб.

Зарплаты педагогов дополнительного образования в УрФО колебались от 37 тыс. 754 руб. до 129 тыс. 480 руб., в среднем по стране они составили 51 тыс. 112 руб. В Тюменской области специалисты зарабатывали 56 тыс. 047 руб. в месяц.

Воспитатели и педагоги дошкольного образования в нашем регионе в среднем получали 53 тыс. 461 руб., их коллеги в России в целом — 45 тыс. 594 руб. В УрФО заработки варьируются от 34 тыс. 096 руб. до 105 тыс. 737 руб, сообщает Вслух.ру.