"Школьный час" запустят в Тюменской области

Утром по будням наряды полка ДПС несут службу у школ и детских садов с 7 до 8 часов, обеспечивая безопасность школьников, идущих на занятия, а также контролируя соблюдение правил перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей сбавлять скорость в этот час, учитывая массовое движение детей в образовательные организации. Их призыв уже поддержали активные родители из "родительских патрулей", которые выходят на дежурство у школ вместе с автоинспекторами, а также руководители муниципальных образований, в частности, Управ областного центра.

В 2023 году в Тюменской области произошло 41 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, он был пассажиром автомобиля, в котором ехал вместе с родителями, 50 детей ранены. Это больше, чем в прошлом году. Повышение детской дорожной аварийности требует новых путей решения этой проблемы, при этом снижение скорости, является одной из самых действенных мер, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.