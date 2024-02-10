Совместные проекты планируются у Беларуси с Тюменской областью

Представители посольства Республики Беларусь посетили Тюмень с целью ознакомления с производственными мощностями и технической оснащенностью предприятий, которые начали совместные проекты с белорусскими компаниями.

- В декабре 2023 года специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" посетили ведущие предприятия Республики Беларусь с целью дальнейшего развития сотрудничества, - говорит генеральный директор тюменского завода Павел Гончаров. - Мы подробно познакомили руководителя отделения посольства Республики Беларусь Сергея Чичука с нашей деятельностью. Он на месте убедился, что парк техники соответствует самым высоким стандартам, а специалисты обладают всеми необходимыми навыками, чтобы ремонтировать иностранные газотурбинные двигатели.

В повестке – наращивание объемов взаимных поставок товаров и услуг. - Белорусские компании выразили заинтересованность в налаживании кооперационных связей и импортозамещающих проектов с партнерами из Тюменской области, а также в проведении переговоров при посещении белорусских предприятий тюменской делегацией во второй половине февраля, - отметил Сергей Чичук.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.