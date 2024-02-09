На форуме-выставе "Россия" расскажут, почему молодежь любит Тюменскую область

Фото - пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

10 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве под слоганом "Молодежка по любви" пройдет день, посвященный молодежной политике. Посетители стенда Тюменской области смогут создать арт-объект, узнать о проектах, технологиях работы с молодежью и достижениях региона в сфере, а также выиграть турпоездку в регион, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

На "Форуме национальных достижений: молодежная политика" специалисты отрасли и гости выставки узнают об опыте региона в сфере молодежной политики: о социальном продюсировании и проектировании, развитии инфраструктуры, лидерских программах и туристических маршрутах.

Для посетителей выставки проведут экскурсию: расскажут, почему молодежь любит Тюменскую область. Экскурсанты узнают о маршрутах и проектах для молодежи, о 30-летней истории молодежной политики, пространствах региона в настоящем и будущем и проектах развития городской среды. Затем участники пройдут опрос — с помощью ассоциативных изображений и вопросов по направлениям экскурсии узнают повод, почему им понравится в Тюменской области. Также гости выставки увидят видеоролики о молодежи региона: пространствах и сообществах, активистах молодежной политики и лидерах сферы.

Гости события создадут арт-объект с географическим контуром России — завяжут на мольберте узлы в технике плетения тюменского ковра. Готовая картина проиллюстрирует связь каждого человека со страной и друг с другом. Также участники смогут посетить события, организованные молодежными пространствами и сообществами региона. Подробнее о событиях в приложении № 1.

Ирина Широкова, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области:

Мы готовим стенд Тюменской области ко Дню молодежной политики с большой любовью. Все, кто работает в этой сфере: реализует проекты, создает условия для реализации молодежи — делают это из любви к своему делу. На протяжении 30 лет специалисты сферы идут в ногу со временем — это позволяет говорить с молодежью на одном языке. Именно так получается достичь успехов в молодежной политике региона. Надеюсь, что изучив Тюменскую область, гости из других регионов страны захотят посетить наш край и воочию познакомиться со всеми преимуществами.

Гости выставки "Россия" могут принять участие в розыгрыше поездки в Тюменскую область. Для этого необходимо ответить на три вопроса о Тюменской области и оставить контакты для обратной связи — тогда посетитель выставки автоматически станет участником розыгрыша тура "В Сибирь по своей воле". В программе: посещение Тюмени, Тобольска и горячих источников. Розыгрыш пяти поездок состоится в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 23 февраля" в 19:00.

Организаторами профильного дня "Молодежная Россия" выступают Росмолодежь совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах РФ. Этот день посвящен главным достижениям молодежной политики в России в различных областях, а также рекордам и победам молодежи страны во всех существующих направлениях: от науки, волонтерства и карьеры до искусства, молодежного туризма и предпринимательства. В профильный день "Молодежная Россия" пройдут торжественные мероприятия с почетными гостями, панельные дискуссии с экспертами, шоу, презентации и даже церемония бракосочетания в Доме молодежи.