Моор поздравил академика Юрия Осипова со званием "Герой труда"

Фото Валерия Шарифулина, ТАСС, http://kremlin.ru/

Уроженец Тюменской области, академик РАН Юрий Сергеевич Осипов удостоен звания "Герой труда Российской Федерации". Высокую награду нашему земляку в Кремле вручил президент России Владимир

"Юрий Сергеевич всю жизнь посвятил служению науке. Занимался исследованиями в сфере обороноспособности страны. На протяжении 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Не забывал и свою малую родину, именно благодаря академику Осипову в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук. Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!" - отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.