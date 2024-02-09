Моор поздравил академика Юрия Осипова со званием "Герой труда"

11:00 09 февраля 2024
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Фото Валерия Шарифулина, ТАСС, http://kremlin.ru/

Уроженец Тюменской области, академик РАН Юрий Сергеевич Осипов удостоен звания "Герой труда Российской Федерации". Высокую награду нашему земляку в Кремле вручил президент России Владимир 

"Юрий Сергеевич всю жизнь посвятил служению науке. Занимался исследованиями в сфере обороноспособности страны. На протяжении 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Не забывал и свою малую родину, именно благодаря академику Осипову в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук. Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!" - отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

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