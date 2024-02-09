В Тюменской области запустили проект "СВОи для СВОих"

Грантовый проект для участников СВО и их семей реализует Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" при поддержке гранта губернатора Тюменской области.
Основная цель проекта - вовлечение участников СВО и членов их семей в проектную деятельность. Именно поэтому в рамках проекта основное внимание будет уделено изучению технологии социального проектирования, разработке новых социальных инициатив под руководством региональных экспертов.
Участники проекта смогут:
-- изучать полезный контент в тематическом телеграм-канале https://t.me/svoidlyasvoih;
-- принять участие в обучающей программе, включающей лекции и мастер-классы в дистанционном и очном формате;
-- разработать социальные проекты;
-- совместно с командой проекта принять участие в производстве серии подкастов о жизни участников СВО, их семей;
-- выехать на программу выходного дня в филиал АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" вместе с детьми.
Для участия в проекте требуется регистрация. Вся информация здесь.
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