В Тюменской области запустили проект "СВОи для СВОих"

Грантовый проект для участников СВО и их семей реализует Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Основная цель проекта - вовлечение участников СВО и членов их семей в проектную деятельность. Именно поэтому в рамках проекта основное внимание будет уделено изучению технологии социального проектирования, разработке новых социальных инициатив под руководством региональных экспертов.

Участники проекта смогут:

-- изучать полезный контент в тематическом телеграм-канале https://t.me/svoidlyasvoih;

-- принять участие в обучающей программе, включающей лекции и мастер-классы в дистанционном и очном формате;

-- разработать социальные проекты;

-- совместно с командой проекта принять участие в производстве серии подкастов о жизни участников СВО, их семей;

-- выехать на программу выходного дня в филиал АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" вместе с детьми.

Для участия в проекте требуется регистрация. Вся информация здесь.