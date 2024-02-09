Восьмиклассник из Тобольского района прошел отбор на смену "Время твоего выбора" в "Артек"

Ученик 8 класса школы села Байкалово Николай Криванков поедет в "Артек" на смену "Время твоего выбора", которая пройдет с 16 февраля по 7 марта. Юноша успешно прошёл конкурсный отбор и получил путёвку благодаря своим достижениям в учёбе и исследовательской деятельности: отлично учится в школе, является победителем и призером областных и всероссийских конкурсов и олимпиад, играет в театральной школьной студии.

"Я очень хотел попасть на смену, но приглашение для меня стало неожиданностью! Эмоций очень много – радость, восторг, не передать словами все ощущения. От смены ожидаю море впечатлений и много новых интересных и полезных знакомств", - поделился своими эмоциями восьмиклассник.

Николай из многодетной семье фермеров, с тремя младшими братьями и сестренкой помогает родителям по хозяйству. В 2021 году он стал победителем первого районного конкурса бизнес-идей "Школьный агростартап", получил главный приз и завёл мини-ферму. В прошлом году - дошел до суперфинала интеллектуальной игры "Самый умный!" на телеканале "Пятница".