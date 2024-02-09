Федук отменил концерт в Тюмени

Концерт Федука должен был пройти в областной столице 23 февраля, однако в группе артиста в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что концерт отменен.

"Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе Байконур. Все билеты подлежат возврату по месту приобретения. Информация о билетном операторе и контактные данные указаны на самом билете. Обязательно назначим с вами новую встречу!Надеемся на понимание и любовь", - написано в посте.

Ранее сообщалось, что "Байконур" был закрыт из-за проблем с пожарной безопасностью.