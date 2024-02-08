"Пышма" участвует в пилотном проекте по реабилитации детей, получивших инвалидность впервые

Реабилитационный центр "Пышма" - один из участников пилотного проекта Минтруда России для детей, впервые получивших инвалидность. Проект реализуется в Тюменской области с июня 2022 года на базе 12 организаций, в том числе 3 СОНКО.

В рамках проекта более 160 детей в 2023 году прошли реабилитацию в центре "Пышма". Всего за это время в регионе успешно прошли реабилитацию уже более 1,2 тысячи детей. 98% родителей отметили эффективность реабилитационных мероприятий.

На протяжении трех недель в центре "Пышма" с каждым ребенком работает целая команда профессионалов – специалисты по социальной работе, тифлопедагоги, логопеды, сурдопедагоги, дефектологи, психологи, педагоги-психологи, социальный педагог, врач ЛФК, инструктор ЛФК/АФК. В центре используется современное оборудование. Специалисты центра "Пышма" используют собственные интегрированные программы, включающие психологическую, социальную и образовательную помощь. Такие занятия помогают детям максимально подготовиться к самостоятельной жизни в обществе.

"Мы гордимся возможностью реализовывать такие значимые и важные проекты, которые улучшают качество жизни наших детей. Самое лучшее в нашей работе - это видеть прогресс в развитии деток, то, как они начинают удивлять своих родителей", - отмечает заведующая отделением реабилитационной деятельности Наталья Баранова.

Эффективность работы тюменских специалистов высоко оценил в ходе визита в наш регион в июне 2023 года министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Срок реализации пилотного проекта продлен по 31 декабря 2026 года. Помимо Тюменской области, участие в проекте принимает также Свердловская область.