Тюменские медучреждения за 2023 год палиативную помощь оказывали около 13,4 тысячи пациентов

В Тюменской области паллиативную помощь оказывают 29 медицинских организаций, в 2023 году в ней нуждались 13 381 пациентов, в том числе 566 детей, сообщает депздрав ТО.

На базе 26 медицинских организаций функционируют кабинеты для оказания паллиативной медицинской помощи населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях стационара койки для таких пацентов предусмотрены в 19 медицинских организациях - объем коечного фонда достаточен, отмечают в депздраве.

Право на паллиативную медицинскую помощь имеют пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями при наличии медицинских показаний, для получения паллиативной медицинской помощи необходимо заключение от врачебной комиссии медицинской организации, в которой наблюдается пациент.