В России начался первый международный конкурс "Симфония Ямала"

Его открыли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев

Накануне вечером в Культурно-деловом центре Салехарда состоялось торжественное открытие международного конкурса молодых музыкантов "Симфония Ямала". Это первый конкурс академического музыкального искусства, который проходит в Арктической зоне. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и пианист-виртуоз Денис Мацуев дали старт масштабному событию.

Всего на конкурс поступило 146 заявок из девяти стран. Заочный этап прошли 15 исполнителей из России, Китая и Франции. Они приехали в столицу округа, чтобы принять участие в прослушиваниях.

“Сегодня по-настоящему исторический день для культурной жизни Ямала. Благодарю всех участников, высокое жюри, которые не побоялись приехать к нам на Ямал. Только кажется, что здесь холодно, но, я уверен, вы будете согреты теплом нашего края и северян. И самые большие слова благодарности нашему главному идеологу, драйверу "Симфонии Ямала" – Денису Мацуеву. Еще год назад создание такого конкурса на Ямале казалось мечтой, но благодаря его энергии и вовлеченности она стала реальностью”, – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на церемонии открытия.

Масштабное событие началось с концерта. Перед зрителями выступил народный артист России, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев, который с юными музыкантами исполнил шедевры мировой классики.

7 февраля музыкантам предстоит пройти сольные прослушивания, с 8 по 10 февраля – тур в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. Финальный концерт состоится 11 февраля.