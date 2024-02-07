День рождения Менделеева для Тобольска станет ежегодным праздником

"Менделеевские дни" — новый фестиваль ко дню рожденияизвестного ученого — первое в этом году событие в программе ежегодного тобольского Фестиваля сибирских историй, организованного в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке компании "СИБУР" и администрации Тобольска.

В этом году "Менделеевские дни" в Тобольске пройдут 7 и 8 февраля и будут посвящены сразу двум дням рождения: 190-летию Дмитрия Ивановича Менделеева и 300-летию Российской академии наук. Фестиваль раскроет многогранный образ ученого в современности, поможет разобраться, какие из его инновационных идей актуальны, работают сегодня и влияют на нашу жизнь, какие имеют потенциал для поиска будущего.

Гости фестиваля познакомятся с Тобольском — исторической столицей Сибири и родным городом Менделеева, его памятными местами, музеями, выставками, связанными с именем великого ученого.

Детали о тобольском детстве, личности, окружении великого гения раскроет писатель и историк Вячеслав Софронов на презентации его новой книги о Менделееве "Сын Сибири". Книга вышла специально к юбилейной дате при финансовой поддержке компании ООО "СИБУР". В программе фестиваля ученые из Тобольска и других городов будут рассказывать о своих новых разработках и о том, почему наследие Менделеева актуально и сегодня.

В научной программе фестиваля предусмотрены события для старших школьников и студентов вузов. Узнать об успехах и планах ученых в открытии новых элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева юные гости фестиваля смогут на публичной лекции "Откуда взялись химические элементы?", которую прочитает Александр Карпов, профессор кафедры ядерной физики Государственного университета "Дубна", ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова Объединенного института ядерных исследований в г. Дубна, в котором обнаружили последние пять из открытых на сегодня элементов таблицы.

Гостей Тобольска ждет в гости еще один тоболяк и наследник идей Менделеева — "СИБУР" — одно из самых инновационных нефтехимических предприятий в мире. Инженеры тобольского "ЗапСибНефтехима" расскажут, какие технологии помогают создавать самые передовые материалы, и покажут, как наследие Менделеева работает сегодня на современном высокотехнологичном производстве. Экскурсии на предприятие необходимо заказать заранее.

В "Менделеевские дни" во многих кафе и ресторанах Тобольска проходит гастрономический фестиваль в честь юбиляра. И это не удивительно: кулинарией ученый интересовался так же глубоко, как и многим другим, так что даже писал о некоторых блюдах статьи для словарей.

Кстати, 2024-й объявлен в Тобольске Годом Менделеева. Интересные проекты об актуальном настоящем и будущем, связанные с наследием великого ученого, будут реализованы в течение всего года.

Специально к 190-летию Менделеева и 300-летию Российской академии наук на родине ученого в день его рождения стартует еще один спецпроект — будет презентован первый "том" серии МЕНДЕЛЕЕВ СЕГОДНЯ, изданный в Тобольске. Издание содержит 24 интервью, в которых передовые российские ученые из разных областей науки говорят о своих исследованиях и о том, как и почему Дмитрий Иванович вдохновляет их как личность, и что из его наследия актуально в современной науке и имеет перспективы развития в будущем. Параллельно с бумажным изданием в день рождения ученого и День российской науки на интернет-платформах начнут появляться выпуски одноименного подкаста и серии видео программ. Проект будет продолжаться в течении всего юбилейного года, расширяя географию и круг ученых, охватывая все области актуально научного знания, которых касались труды Менделеева.

8 февраля, во время Менделеевских дней в Тобольске, репортажами из мест детства ученого начнет свою работу телеграм-канал МЕНДЕЛЕЕВСЕГОДНЯ — о том, что интересно сегодня россиянам, таким же передовым и разносторонним как Менделеев, в современной культуре, науке, технологиях и жизни.