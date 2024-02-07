Тюменка стала призером всероссийского конкурса "Спасибо интернету!"

Автор канала в Дзен "Рассказы старой дамы" Елена Слинкина из Тюмени заняла второе место во всероссийском конкурсе "Спасибо интернету – 2023" в номинации "Я — интернет-звезда", диплом и подарок ей вручила пресс-секретарь филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях Инна Еремеева.

По словам Елены Слинкиной, сначала она публиковала свои тексты на городском форуме, потом стала выкладывать рассказы в социальные сети, теперь ведет свой канал, у блогерши более 40 тысяч подписчиков в Дзене. В эссе для конкурса Елена рассказала о своих увлечениях и о том, как интернет помогает ей не только для общения с друзьями и коллегами, но и для ведения канала.

"Пишу на самые разные темы – о любви, семейных отношениях, путешествиях и даже детективы. Было очень интересно попробовать свои силы в конкурсе “Спасибо интернету!”. А когда узнала о своей победе, то была очень удивлена и обрадована", - прокомеентировала свой успех в конкурсе Слинкина.



Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский отметил, что жители региона часто занимают призовые места в конкурсе:

Людям старшего поколения хочется идти в ногу со временем, поэтому они активно пользуются Всемирной паутиной. Здесь пенсионеры получают знания, которые необходимы в повседневной жизни. Например, как найти нужную информацию, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом Госуслуг и совершать онлайн-покупки. Жители Тюменской области постоянно принимают участие в конкурсе "Спасибо интернету!" и часто занимают призовые места.

Ежегодный конкурс "Спасибо интернету!" организован разработчиками программы "Азбука интернета" – "Ростелекомом" и СФР – для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО "Цифровая экономика".

Всего в 2023 году на конкурс было подано более 5 500 заявок из 77 регионов РФ, из них 5 261 работа прошла первичный отбор и была допущена к участию в конкурсе. От жителей средних и малых городов, а также сельских районов поступило 83 % работ. Пользователями портала госуслуг являются 75,4 % участников конкурса, особо отмечают удобство работы с порталом жители сельских населенных пунктов. 40 % участников – работающие пенсионеры. Среди участников старше 80 лет наиболее востребованными сервисами оказались видеосвязь, социальные сети и мессенджеры.