"Зори Тюмени" станцуют на церемонии открытия Всероссийской спартакиады сильнейших

С 9 по 18 февраля 2024 года в пяти субъектах Российской Федерации пройдет Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Главная Церемония открытия состоится 9 февраля 2024 на площадке "Ледовой Арены "Трактор" в г. Челябинске. Во Всероссийской спартакиаде будут представлены 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Лучшие российские спортсмены разыграют 108 комплектов наград.

Традиция яркого, праздничного открытия спортивных состязаний существует на протяжении веков, поэтому организаторы мероприятия всегда стремятся к тому, чтобы в подобных церемониях приняли участие коллективы с высоким профессиональным статусом.

Оргкомитетом мероприятия принято решение об участии в главной церемонии открытия Всероссийской спартакиады ведущего танцевального коллектива Тюменской области – ГАНТ "Зори Тюмени". Выступление коллектива, являющегося неоднократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, украсит программу церемонии открытия спартакиады, и достойно представит профессиональное искусство Тюменской области. Ансамбль выступит с номером "Родная сторонка".