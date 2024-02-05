Выставку книг о семейных традициях готовят к открытию в Менделеевке

В Тюменской областной научной библиотеке в пятницу, 9 февраля, пройдет открытие комплексной выставки "Семья – душа России". Она включает книжно-иллюстративную экспозицию, фотовыставку "Семейные истории на страницах книг" и фотозону "Наш дом".

"Основу годовой выставки "Семья – душа России" составляет литература из фонда библиотеки, посвященная истории, традициям свадебных торжеств, воспитанию детей, взаимоотношениям в школе, психологическим аспектам общения. Читатели познакомятся с книгами о семейных хобби, увлечениях, проведении совместного семейного досуга, сохранении памяти о родных и передаче этих знаний будущим поколениям", – рассказала директор ТОНБ Ольга Адамович.

Фотовыставка "Семейные истории на страницах книг" представит 19 российских писателей, которые в своем творчестве отражали важность семейных ценностей. Каждое изображение сопровождается QR-кодом, при его сканировании посетитель переходит на бесплатный электронный ресурс и может прочитать произведение автора о семье.

Дополняет литературный аспект выставки фотозона "Наш дом". Гости Менделеевки могут сделать снимки в интерьере жилой комнаты и полистать альбом с историческими фотографиями царской династии и тюменских семей конца XIX – начала XX веков.

Комплексная выставка "Семья – душа России" будет работать до конца года в холле 2-го этажа и доступна посетителям в часы работы библиотеки.