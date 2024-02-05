В Викуловском районе дан старт Году семьи

13:52 05 февраля 2024
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В Викуловском районе концертной программой "История семейного альбома" дан старт Году семьи. Глава района Андрей Лотов  обратился к присутствующим со словами поздравления: "В нашей стране каждый может реализовать свой потенциал, и это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей и традиций, а крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества".

На праздничном мероприятии Андрей Лотов  вручил семье Калининых Николаю Андреевичу и Екатерине Васильевне, отметившим на днях 50-летний юбилей совместной жизни, Благодарственное письмо администрации Викуловского района за большой вклад в укрепление и сохранение семейных традиций и ценностей, достойное воспитание детей. У супругов двое детей и четверо внуков. Секрет семейного счастья – взаимное уважение и доверие.

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