В Викуловском районе дан старт Году семьи

В Викуловском районе концертной программой "История семейного альбома" дан старт Году семьи. Глава района Андрей Лотов обратился к присутствующим со словами поздравления: "В нашей стране каждый может реализовать свой потенциал, и это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей и традиций, а крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества".

На праздничном мероприятии Андрей Лотов вручил семье Калининых Николаю Андреевичу и Екатерине Васильевне, отметившим на днях 50-летний юбилей совместной жизни, Благодарственное письмо администрации Викуловского района за большой вклад в укрепление и сохранение семейных традиций и ценностей, достойное воспитание детей. У супругов двое детей и четверо внуков. Секрет семейного счастья – взаимное уважение и доверие.