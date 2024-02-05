Сорокинские охотники подкармливают диких косуль, чтобы помочь им пережить зиму

Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает истощенными и ослабленными диких животных, особенно косуль. Чтобы помочь им преодолеть тяжелые условия зимовки, охотники-любители из Сорокинского района обустраивают кормовые площадки.

Заведующий Сорокинским сектором государственного надзора, контроля Вячеслав Долгих рассказал, что было разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам.

Жителей региона призывают помочь диким животным пережить тяжелый период и организовать подкормки. Также просят меньше беспокоить косуль в окрестностях населенных пунктов.