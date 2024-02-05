Тюменские сибирята успешно выступили на хоровом фестивале в Казани

Образцовый детский хоровой коллектив "Сибирята" из Тюменской области на IX Всероссийском конкурсе "Хоровая Казань – 2024", проходившем со 2 по 5 февраля, получил несколько дипломов.

"Событие объединяет многонациональное хоровое сообщество страны, поддерживает лучшие песенные традиции, воспитывает любовь к Отечеству и к родному краю. Мы рады возможности представить регион на таком масштабном празднике хорового искусства", – отмечает руководитель коллектива Татьяна Солодовникова.

Хоровой коллектив тюменской ДШИ "Этюд" выступил несколькими составами: младший, кандидатский и концертный хоры, вокальный ансамбль. Была подготовлена интересная и сложная программа, в которой сочетаются духовная и народная музыка, патриотические песни, произведения композиторов родного края.

Тюменские артисты завоевали несколько наград в разных категориях в номинации академический хор:

– Кандидатский хор (6-10 лет): золотой диплом I степени.

– Младший хор (6-10 лет): серебряный диплом II степени.

– Концертный хор (10-16 лет): золотой диплом II степени.

– Вокально-хоровой ансамбль (12-16 лет): серебряный диплом V степени.

– Дипломом "За педагогическое мастерство" награждена Юлия Пожидаева, руководитель младшего хора детского образцового хорового коллектива "Сибирята".

Участие хора во всероссийском конкурсе организовано благодаря нацпроекту "Культура".