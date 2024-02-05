Тюменским волонтерам предложили пройти "Молодежный квест"

Фото пресс-службы Областного центра профилактики и реабилитации

В Тюменской области с 1 февраля проходит профилактическая онлайн-игра "Молодежный квест", направленная на закрепление у подрастающего поколения новых знаний о безопасности поведения в сети Интернет. Предполагается, что участники во время игры сформируют навыки ответственного и безопасного поведения в интернет-среде, а также получат информацию о правовой ответственности в этой сфере.

В интернет-игре принимают участие волонтерские отряды и инициативные группы молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет из всех городов и районов нашего региона. Им на протяжении определенных отрезков времени предстоит выполнять задания конкурса, которые разделены на три уровня – логический, аналитический и творческий.

Подростки не только получат знания в области юриспруденции, информационных технологий и психологии общения в сети, но и смогут попробовать себя в роли авторов тематических сказок и сюжетно-ролевых ситуаций, связанных с безопасным поведением.

С 4 по 20 марта будет проводиться оценка работ участников. Победителями станут трое из них, набравшие наибольшее количество баллов за верно выполненные задания.

По словам специалиста по реализации профилактических программ Областного центра профилактики и реабилитации Марины Ивановой, для подростков наиболее эффективным способом внушить важные жизненные принципы является увлекательная игра. Полезные знания не только лучше усваиваются, поскольку изучаются с большим интересом, но и позволяют прямо с применением компьютера или смартфона отработать конкретные навыки поведения.

Командное онлайн-соревнование среди групп подростков проводится в ходе реализации блока тематических мероприятий "Безопасный Интернет" в рамках проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".