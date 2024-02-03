Юные ишимцы могут принять участие в конкурсе музея

Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова проводит семейный конкурс "Сказка в ладошках 2024". В нем могут участвовать дети от 3 до 12 лет. Работы участников принимаются до 17 февраля 2024 года по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ершова, методический кабинет.

Конкурс проводится в пяти номинациях. Первая называется "Рукавица, чтоб теплу храниться" Можно представить рукавичку как образ (сказочный персонаж), оформить свою рукавичку с помощью различной техники и материалов или оригинально выполнить в необычной технике рукавицу-сувенир, рукавицу-игрушку и т.д. Свои изделия авторы смогут представить во время дефиле на сцене в рукавицах и в народных костюмах.

Вторая номинация - "Красна-девица", предполагает изготовление девичьего головного убора с применением разных техник. Третья - "Здесь сказки добрые живут" - изготовление поделок из разных материалов по произведениям писателей-юбиляров (их список можно посмотреть на сайте музейного комплекса). Четвертая - "Карнавал сказочных героев" - предполагает изготовление и костюмов героев сказки П.П. Ершова "Конек-Горбунок", сказов П.П. Бажова или других любимых сказок. Костюмы также продемонстрируют в дефиле на сцене.

Участники конкурса в последней номинации - "Хоровод дружбы" - также продемонстрируют на сцене сделанные своими руками костюмы разных национальностей, живущих на территории Тюменской области.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.