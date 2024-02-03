В Ярковском районе восстанавливают сельский клуб

Село Новотроицкое расположено в 150 км от Тюмени. Там выросли родители тюменца Сергея Ефимова. В детстве он часто проводил время в деревне, помнит, как там было красиво и многолюдно.

Недавно мужчина вместе с семьей побывал в селе и ужаснулся: населенный пункт на грани вымирания. Здесь живут только 22 человека. Школ, больниц, магазинов в деревне нет, но много заброшенных домов. В деревне Ефимовы увидели заброшенный клуб. Большое здание около 200 кв метров: крыша покосилась, окна выбиты, двери сломаны. В здании нет электричества и отопления. Семья решила восстановить клуб.

Ефимовы оформили документы на аренду клуба и своими силами начала восстановление здания. Параллельно начала сбор средств на краудфандинговой площадке.

Как рассказала Лилия Ефимова, местные жители, жильцы соседних деревень поддержали их инициативу. Люди предлагают помощь, но средств на восстановление не хватает. Поэтому семья планирует подать документы на гранты.

"В планах – организовывать концерты, показать современной молодежи прелести деревенской жизни. Хотим установить в клубе настоящую русскую печь. Уже договорились с печником из района, что он поможет выложить три печки после того, как будут демонтированы старые. Поэтому для начала нужно установить окна: так в помещение будет попадать солнечный свет, и мастер сможет начать работу", - говорит Лилия.

Когда клуб будет восстановлен, семья предполагает принять руководство учреждением и организовывать в клубе мероприятия для селян, сообщает АиФ-Тюмень.