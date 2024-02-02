Столетие писателя Ермакова отпраздновали в Казанском районе

В Казанском районе отметили 100-летие со Дня рождения писателя Ивана Ермакова - знаметитый тюменец родился 27 января 2024 года в деревне Михайловка Казанского района.

Два десятка книг Иван Михайлович оставил в наследство своим читателям. Они написаны ярким народным языком и исполнены подлинной любовью к родному краю – Сибири. Юбилей писателя-земляка отметили 31 января праздничным мероприятием, на котором присутствовали глава района Татьяна Богданова, а также члены союза писателей России, лауреаты премии Ивана Ермакова, тюменские писатели Леонид Иванов и Анатолий Омельчук.

Выступая перед зрителями с приветственным словом, глава Казанского района и почетные гости акцентировали внимание на том, что наследие, оставленное Иваном Ермаковым, мы должны не только сохранять, но и приумножать. В Казанском районе писателя-земляка помнят и чтут. Традиционно в начале года в библиотеках района проходят Ермаковские чтения, ежегодным стало и вручение литературной премии имени писателя.

В год столетия литератора премии имени Ивана Ермакова удостоен Виктор Александрович Саранчин - творческий человек, спортсмен, прекрасный семьянин, автор-исполнитель, гармонист, известный в Казанском районе и многих уголкам Тюменской области. Местный самородок пишет стихи и песни о своей родной деревне Чирки. В 2018 году его произведения вошли в сборник "О малой родине с любовью", выпущенный Казанской центральной районной библиотекой. Виктор Александрович неоднократный победитель районных и областных конкурсов среди гармонистов.

На юбилейном мероприятии можно было вновь окунуться в самодеятельное народное творчество, посетить интерактивную выставку о жизни и творчестве писателя, вспомнить произведения Ивана Ермакова, которые никогда не канут в лету.