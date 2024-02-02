Супруги Гутниковы из Тобольского района празднуют 60-летие своей семьи

В Год семьи супруги Гутниковы Георгий Никифорович и Валентина Григорьевна из деревни Русские Медянки Ворогушинского поселения празднуют "бриллиантовый" юбилей - 60 лет супружеской жизни.

Он радист, она учительница. Скромная сельская семья вырастила троих детей. Сейчас у Гутниковых 8 внуков и 11 правнуков! За шесть десятков лет Георгий Никифорович и Валентина Григорьевна не растеряли чувства взаимной любви и преданности друг другу. Их крепкий союз - пример нерушимых семейных ценностей.

В Тюменской области решением губернатора Александра Моора семьи, прожившие вместе не менее 50 лет, получают к свадебному юбилею единовременную выплату.

В Тюменской области с марта 2022 года единовременную выплату к юбилею супружеской жизни уже получили 7,3 тысячи семейных пар на общую сумму почти 164 млн рублей, в том числе в 2023 году - более 3,1 тысячи супружеских пар на общую сумму почти 70 млн рублей. А с начала этого года уже поступило более 150 заявлений супружеских пар.

За выплатой можно обратиться не ранее чем за месяц до юбилея и не позднее 12 месяцев после него. Подать заявление может один из супругов или его представитель через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.