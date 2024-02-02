Тюмень и Тобольска из-за роста ОРВИ семь муниципалитетов перевели школьников на дистант

Школьников из 7 муниципалитетов Тюменской области переводят на дистанционное обучение с 5 по 10 февраля.
Профилактическая мера принята Тюмени, Тобольске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Упоровском, Юргинском и Омутинском районах, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В образовательных учреждениях проведут генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. В учреждениях дополнительного образования также не будет очных занятий.
"С целью стабилизации и снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 5 по 10 февраля. Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ, так как позволяет в течение инкубационного периода прервать цепочку распространения вирусов. Такая мера в регионе используется ежегодно в эпидемическом сезоне", - поясняет РПН.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru