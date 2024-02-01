Тюменские депутаты готовы включиться в работу по сохранению народных промыслов

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Депутаты Тюменской городской думы готовы поддержать сохранение и развитие местных промыслов, так как в них отражена история и колорит малой родины, сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.

В этом году народному художественному промыслу нашего региона — тюменскому ковроткачеству исполняется 300 лет. Руководитель мастерской "Тюменский махровый ковер" Наталья Денисова в честь юбилея провела в музейном комплексе имени Ивана Словцова публичную лекцию, участие в ней приняли и народные избранники.

Депутат Андрей Голоус уверен, что приобщение к промыслам людей разного возраста важно с точки зрения укрепления традиций и исторической памяти. "История и культура — это фундамент любого общества. И когда это сохраняется, крепость и сила общества будет расти столетиями. На лекции было много народу, тема интересна. Я вот сам не умею ковры ткать, но с удовольствием бы попробовал. Эти знания и ремесло нужно передавать из поколения в поколение", — отметил Андрей Голоус.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова напомнила, что сохранением традиций тюменского ковроткачества долгое время занимается депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн, и гордума готова присоединиться к этой работе. "Думаю, после лекции мы обязательно обсудим эту тему, потому что тюменский ковер бренд не только региона, но и города. В этом году мы отмечаем 300 лет нашему ковру. Наверное, пришло время для того, чтобы принимать какие-то действия и решения для продолжения этого промысла. Понятно, что это авторская история, она не может быть масштабной, но поддерживать наших мастериц, таких как Наталья Денисова, мы можем. Проведем с ней отдельную рабочую встречу, узнаем, что бы она хотела видеть в развитие данной темы и как бы она оценила возможность поддержки от лица нашего депутатского корпуса", — рассказала журналистам Светлана Иванова.