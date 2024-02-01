В администрации Тюмени новый директор департамента безопасности жизнедеятельности

Директором департамента безопасности жизнедеятельности города Тюмени назначен Павел Робакидзе, ранее занимавший должность заместителя руководителя уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени.

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе УМВД по Тюменской области Робакидзе в органах внутренних дел проработал более 25 лет, прошел путь от оперуполномоченного, возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью, на пенсию вышел с должности заместителя начальника уголовного розыска области. По данным из открытых источников, Робакидзе лично участвовал в раскрытии громких дел преступных авторитетов, банд, насильников и убийц в Тюменской области и за её пределами, одно из последних громких дел - раскрытие убийства 8-летней школьницы, которую летом 2021 года искал весь город. За службу Робакидзе почётный сотрудник МВД, он награжден ведомственными и государственными наградами, в их числе медаль за отличие в охране общественного порядка", благодарности полномочного представителя президента РФ в УрФО и благодарность губернатора.