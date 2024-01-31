Сухие смеси для супов отправили в зону СВО жительницы Тобольского района

Сухие супы, маркировочные нарукавные ленты и маскировочные накидки отправили женщины Ворогушинского поселения бойцам-землякам в зону спецоперации.

Они освоили технологию приготовления и упаковки сухих наборов для бульона. Овощи сушили сами, рассказала глава поселения Елена Ершова. В пакет входят картофель, морковь, лук, чеснок, соль, специи и домашняя лапша, её тоже приготовили жители.

"Расфасовали в пакеты по 500 граммов и упаковали вакуумом для домашнего использования. Из одной упаковки сухого набора получается 3-4 литра супа. Если добавить тушенку, получается отличный суп! Прежде чем отправить сухую смесь бойцам, мы попробовали сами", - пояснила Елена Ершова.

В Бизино нашлась целая бригада швей. Они изготовили 10 маскировочных накидок и 100 нарукавных маркировочных повязок. Эти изделия они отправили в батальон "Кедр", сухие супы положили в именные посылки, которые уйдут солдатам в рамках акции "Тепло родного дома".

"Мы верим в победу наших ребят! И будем помогать им в это тяжелое для них время! "- говорит Марина Бобова, приступая к очередной партии заготовок.