Школа мирной жизни в Тюменской области набирает обороты

В Тюмени 30 января прошла вторая установочная встреча в рамках проекта "Школа мирной жизни", основными вопросами стали повышение эффективности взаимодействия волонтеров и поддержка семей участников специальной военной операции.

Проект стартовал в декабре 2023 года. Он реализуется Благотворительным фондом развития города Тюмени в партнёрстве с местным штабом КСВО в Тюменской области и Краснодонском городском округе ЛНР. Его цель – психологическая, юридическая и организационная поддержка семей, ожидающих возвращения близких из зоны боевых действий.

Первая встреча участников Школы мирной жизни прошла перед Новым годом в Тобольске. На ней присутствовали также представители Тобольского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов. В начале февраля команда БФРГТ и КСВО посетит Ишим и Голышманово.

На второй встрече в офисе БФРГТ собрались почти 20 активистов из областного центра, Ялуторовска, Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Уватского, Юргинского районов. Это представители Тюменского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО), Тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", родные участников СВО, в том числе погибших при исполнении своего воинского долга.

"В большом счастье или горе человек, по сути, оказывается один на один с собой. Наша цель – укрепить себя, найти опорные точки, способные помочь в такой ситуации. Возможность действовать вместе как раз и может стать такой опорой", - отметила исполнительный директор БФРТГ Вера Барова.

"Когда понимаешь, что есть к кому обратиться, – это реальная сила", – соглашается координатор Тюменского регионального штаба КСВО Лариса Денисова.

Общение с коллегами и волонтёрами из других регионов очень помогает, например, в отсутствие налаженных механизмов поиска пропавших бойцов, их "долечивания" и реабилитации после ранения. При сборе же гуманитарных грузов важна поддержка местных властей и неравнодушных граждан. Вопрос, с кем объединяться для повышения эффективности работы, стал одним из ключевых в обсуждении.

Ещё одна важная тема для собравшихся – чем можно помочь коллегам. Участники делились не только опытом взаимодействия с военкоматами, медицинскими учреждениями и органами власти, но и секретами плетения маскировочных сетей. А по изготовлению сухого душа женщины и вовсе попросили записать видеоурок.

В продолжение встречи гостям представили помогающих экспертов проекта. На связи со слушателями Школы мирной жизни постоянно находятся психолог Екатерина Сундырина – специалист, имеющая опыт работы с участниками военных действий, и юрист Наталья Соломатина. Онлайн-встречу с родными бойцов СВО также проведёт военный психолог Лариса Ионина.

Итогом работы Школы мирной жизни должно стать тиражирование отработанных технологий и сборник ответов на вопросы, наиболее часто задаваемые семьями участников СВО, отмечают в БФРГТ.