Тюменская область свой культурный потенциал на выставке-форуме "Россия" представила сказкой Петра Ершова

В день культуры Тюменская область представила культурный потенциал на выставке-форуме "Россия", все активности на стенде были посвящены сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок". Гостей встречала "живая" статуя писателя.

Тюменцы предлагали гостям аудиоспектакль по одноименной сказке в исполнении актеров Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова под музыкальное сопровождение гусляра, мастер-классы от филумиста Игоря Рязанцева (рисование шприцами) и викторину "Мой Конек".

Делегацию Тюменской области возглавила директор регионального департамента культуры Елена Майер: "На выставке много детей, и это особенно приятно. Большим спросом пользуется роспись пряников, дети с удовольствием играют в кубики, собирая иллюстрации из сказок".

Стенд Тюменской области привлекает иностранных туристов благодаря портрету Григория Распутина