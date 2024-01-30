Моор оценил работу центра профилактики и реабилитации Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Областной центр профилактики и реабилитации. Глава региона оценил готовность учреждения к развёртыванию стажировочной площадки, материально-техническую базу, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в 2023 году, изучил условия и основные принципы реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями.

Александр Моор поддержал предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, чтобы Тюменская область стала стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, у которых родители страдают различными зависимостями. Создать такую площадку планируется в 2024 году на базе Областного центра профилактики и реабилитации. Специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе предусматривающие так называемую "семейную" реабилитацию.

Областной центр профилактики и реабилитации - ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних. Реабилитация взрослых, склонных к употреблению наркотиков и алкоголя, проходит в рамках проекта "Феникс", а работа с несовершеннолетними проводится на проекте "Ступени".